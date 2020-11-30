Надання прикордоннику $400 хабаря за покривання контрабанди до РФ – судитимуть службовця лісгоспу на Луганщині 

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно посадовця одного з лісництв державного підприємства «Старобільське лісомисливське господарство» за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, працівник лісомисливського господарства намагався організувати незаконне перевезення через державний кордон України на територію Російської Федерації продукції бджільництва, яка використовується в медицині та фармацевтиці.

Для сприяння у переправленні товарів поза пунктами митного контролю він запропонував та надав начальнику відділу прикордонної служби «Білолуцьк» Луганського прикордонного загону неправомірну вигоду у розмірі 400 дол. США.

Під час передачі хабара прикордоннику 30 вересня 2020 року єгеря було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

На даний час підозрюваний відсторонений від займаної посади. До нього судом застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, оперативний супровід – відділом внутрішньої та власної безпеки та Головним оперативно-розшуковим підрозділом Луганського прикордонного загону із залученням військовослужбовців мобільного прикордонного загону «ДОЗОР».

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним

вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури