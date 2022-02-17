Надання в оренду буксирів зі збитками на ₴35 млн. – підозрюються екскерівники Одеського морського торговельного порту

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом колишнім керівникам Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, упродовж 2017-2018 років колишні керівники порту не забезпечили належного та ефективного використання майна підприємства – морських буксирів. Під виглядом надання послуг службові особи ДП «Одеський морський торговельний порт», на балансі якого знаходились морські буксири, передали їх у фактичну оренду приватним юридичним особам за заниженими тарифами.

У подальшому суб’єкти підприємницької діяльності надали буксири судновласникам для здійснення послуг з буксирування вже за значно завищеними тарифами. При цьому ДП «Одеський морський торговельний порт» мало можливість самостійно надавати такі послуги або надавати їх на більш економічно вигідних умовах.

Внаслідок неналежного виконання колишнім керівництвом державного підприємства службових обов’язків ДП «Одеський морський торговельний порт» завдано збитків у розмірі 35 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора