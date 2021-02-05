«Наглядачеві» за одним з районів Хмельниччини повідомили підозру у поширенні злочинного впливу

Чоловік контролював незаконно здобуті кошти, призначав довірених осіб для здійснення злочинної діяльності, зокрема вимагання та вирішував різного роду кримінальні конфлікти.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції, слідчі обласного управління та працівники кримінальної поліції за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури зібрали достатньо доказів злочинної діяльності фігуранта.

Раніше судимий чоловік звільнився з виправної колонії у 2016 році. Відомо, що зловмисник не став на шлях виправлення та продовжив дотримуватися злодійських правил та традицій. Більше того, залучившись підтримкою більш «авторитетних» представників місцевого криміналітету, підозрюваний поширював свій злочинний вплив у регіоні. Останній має статус так званого «наглядача на волі» за одним із регіонів Хмельниччини.

На підставі зібраних матеріалів зловмисникові поліцейські повідомили підозру за однією з нововведених статей Кримінального кодексу України – ч. 3 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу).

Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше, 1 лютого цього року фігурантові було повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України