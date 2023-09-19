Нахабний закарпатець відповідатиме за несплату штрафу за пʼяне водіння та невиконання рішення суду

Поліцейські Рахова розпочали слідство за фактом невиконання рішення суду 53-річним жителем Великого Бичкова. Чоловік, будучи позбавленим права керувати автомобілем за нетверезе водіння, повторно сів за кермо та вчинив ще кілька адміністративних порушень

В ході моніторингу судових рішень співробітники Рахівського районного відділу поліції виявили ряд порушень, допущених 53-річним жителем селища Великий Бичків. Встановлено, що чоловік умисно ігнорував виконання рішення суду про позбавлення його права керувати автомобілем та повторно декілька разів сідав за кермо.

Як з’ясувалося, ще у вересні 2022 року чоловіка суд позбавив права керувати транспортними засобами за нетверезе водіння. Попри це, впродовж 2023 року чоловік неодноразово сідав за кермо та вчиняв порушення за статтями 121-1, 122, 124, 126 та 130 КУпАП.

Йдеться про керування авто без відповідних документів, порушення правил експлуатації транспортного засобу та нетверезе керування.

Крім цього, минулими вихідними працівники поліції, під час здійснення профілактики ПДР, знову спинили 53-річного закарпатця п’яним за кермом. На чоловіка склали вже третій протокол за нетверезе керування та направили матеріали для судового розгляду.

Автомобіль у закарпатця вилучили та помістили на арештмайданчик поліції.

Загальна сума виписаних порушнику штрафів склала понад 96 тисяч гривень.

У звʼязку з відмовою фігуранта виконувати рішення суду та сплачувати стягнення, слідчі Рахівського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

За такі дії тепер закарпатцю загрожує кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області