Находящаяся в розыске женщина, попадавшаяся на пьяном вождении, угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом

Угонщицу автомобиля задержали вчера сотрудники одесской полиции.

Как сообщили «Думской» правоохранители, 36-летняя жительница Винницы Мальвина Г. похитила на улице Академика Филатова эвакуатор Mitsubishi Canter 60, после чего на улице Святослава Рихтера умудрилась «притереться» с троллейбусом.

Задержать ее удалось на Спартаковской.

По нашим данным, угонщица с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения.

В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие.