Найбільша лізингова компанія світу подала позов через вкрадені Росією літаки

Загальна сума покриття становить $3,48 млрд, на військові ризики припадає $1,22 млрд.

Після семи місяців російського вторгнення в Україну найбільший лізингодавець на глобальному авіаційному ринку компанія AerCap Holdings подала позов до страховиків у зв’язку з вкраденими Росією літаками.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія AerCap подала позов до Високого суду Лондона до групи страховиків з США на чолі з AIG і європейським компаніям на чолі з Lloyd’s. AerCap Holdings вимагає від страховиків виплатити $3,5 млрд за літаки, що залишилися у РФ.

Загальна сума покриття становить $ 3,48 млрд, на військові ризики припадає $1,22 млрд.

У позові наголошується, що після того, як ЄС ввів санкції проти РФ, лізингова компанія заявила про припинення оренди та попросила російські авіакомпанії повернути літаки.

Замість цього оператори перереєстрували літаки у РФ і продовжили їх використовувати. Всього російські оператори не віддали AerCap 116 літаків і 23 запасних авіадвигуни.

Компанія AerCap подала позов до Високого суду Лондона до групи страховиків з США на чолі з AIG і європейським компаніям на чолі з Lloyd’s.

AIG страхувала літаки лізингодавця від усіх ризиків, крім військових. Другий же страховик займається ризиками, пов’язаними з війною.

Водночас страховики на чолі з AIG наполягають, що дії російських авіакомпаній “були здійснені з політичними цілями”. Це виводить літаки з-під страхового покриття.

У Lloyd’s наполягають, що, навіть якщо суд вирішить, що конфіскація була частиною події, що охоплюється їх полісами, вони будуть нести відповідальність тільки в разі знищення літаків.

Ситуація з літаками:

У червні видання Washington Post повідомляло, що російські авіакомпанії відмовляються повернути понад 400 лізингових літаків.

8 серпня авіакомпанії Росії почали розбирати літаки на запчастини через санкції. ЗМІ писали про те, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою “Аерофлот” розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції. // УНІАН