Найгучніше «грибне» вбивство: засуджено жінку, яка отруїла сім’ю колишнього чоловіка

Її звинувачували в отруєнні стравою з блідими поганками чотирьох родичів колишнього чоловіка, троє з яких померли.

Серед загиблих – 70-річні Дон і Гейл Паттерсони, колишній свекор та свекруха обвинуваченої, а також сестра Гейл – Гізер Вілкінсон.

Чоловік Гізер,пастор баптистської церквиІєн Вілкінсон, тривалий час провів у реанімації, але вижив.

Присяжні оголосили вирок лише по суті – тривалість ув’язнення Ерін суд визначить пізніше. Детальніше про найгучніше “грибне” вбивстворозповілиABC і BBC.

“Я просто хотіла зробити обід особливим”

Ерін Паттерсон – досвідчена кулінарка і мати двох дітей. У липні 2023 року вона запросила родичів свого колишнього чоловіка на обід у будинок у Леонгаті (штат Вікторія).

Стравою дня була яловичина по-веллінгтонськи (Beef Wellington) – класичний британський пиріг із яловичини, грибного паштету й тіста.

Ерін казала, що хотіла приготувати щось вишукане, тому обрала яловичину за рецептом з популярної кулінарної книги.Тільки от господиня додала смертельно отруйний інгредієнт – бліді поганки, які напередодні висушила у дегідраторі.

Коли гості прийшли, Ерін сама розкладала страви по тарілках і відмовлялася від допомоги.

За словами єдиного вцілілого на вечері, його ще тоді насторожило, що тарілка Ерін відрізнялась від інших: вона була яскраво помаранчевою, тоді як в інших – сірі.

Після обіду Ерін повідомила гостям, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і підозрює в себе рак.

Гості помолилися за її здоров’я та пішли. А вже невдовзі відчули симптоми отруєння.

Тієї ночі всі четверо гостей почали блювати й мали діарею. Наступного дня їх госпіталізували.

Медики місцевих лікарень виявили у потерпілих серйозне ураження печінки, і згодом хворих перевели до реанімаційних відділень у Мельбурні.

Сестри Гейл і Гізер померли за 6 днів після фатального обіду, а Дон – наступного дня. Лише Ієн вижив і дав свідчення в суді.

Ексчоловіку Ерін, Саймону Паттерсону, пощастило вижити, бо він не прийшов на обід. За день до події він написав, що “почуватиметься там некомфортно”.

Після отруєння гостей Ерін приїхала в лікарню, але самостійно виписалась, щоб “погодувати тварин, зібрати речі доньки та трохи прилягти”.

Згодом жінка повернулася. Її попросили привести дітей, які теж їли залишки яловичини. Дітей обстежили, але ознак отруєння не виявили.

Ерін заявила, що після обіду почувалася зле: нудота, біль у животі, часті візити до туалету. Втім, лікарі не виявили у неї жодних порушень – стан був нормальний, як і результати аналізів.

Свою неушкодженість після фатального обіду вона пояснила тим, що переїла апельсинового пирога, принесеного Гейл, тому потім навмисно викликала блювоту.

Розслідування і докази

Коли поліція провела обшук у будинку Ерін, їхні побоювання підтвердилися.

У залишках страв, які знайшли в смітнику біля дому, виявили аманітин – токсин із блідих поганок.

Пояснення Паттерсон про те, що вона нібито купила ці гриби в азійських магазинах, не підтвердилося – подібний товар там не продавали.

Натомість правоохоронці виявили, що Ерін навмисно назбирала бліду поганку в лісах неподалік, зокрема у містечках Лох і Аутрім, побачивши розташування таких грибів на сайті iNaturalist.

Її телефон справді зафіксувався в цих регіонах одразу після появи публікацій про отруйні гриби.

У суді Ерін не визнала, що збирала бліду поганку, і наполягала на своїй невинуватості.Однакпрокуратура вказувала на численні докази навмисного отруєння.

По-перше, Ерін вигадала собі онкозахворювання, щоб зібрати родину за одним столом. У суді жінка визнала, що збрехала про рак, але заявила, що “збиралась на операцію зі схуднення” і соромилась про це сказати.

По-друге, підозрілим є те, що Ерін подала яловичину Веллінгтон не як одну спільну страву, а в індивідуальних порціях. При цьому лише сама кухарка мала кольорову тарілку – а це допомогло б відрізнити неотруєну порцію від інших.

У відповідь на це зауваження Ерін стверджувала, що зробила порційні “веллінгтони” з п’яти упаковок м’яса, бо в магазині не було цілого філе.

Начинку вона готувала із куплених у магазині печериць, а також додала свої сушені гриби. Та підсудна переконує, ніби “лише згодом зрозуміла”, що могла ненароком змішати куплені й дикорослі гриби.

По-третє, Ерін купила дегідратор за місяць до трагедії, а після смертельного обіду – одразу викинула його. Замітаючи сліди, жінка також кілька разів намагалася стерти всі дані зі свого телефона.

Її адвокат пояснив це панікою.Сама ж Ерін казала: “Я боялась, що мене звинуватять. І що в мене заберуть дітей”.

По-четверте, на планшеті зловмисниці знайшли фото вагів з блідими поганками і знімки дегідратора, в якому вона їх сушила.

Також Ерінуже не раз писала про своє захоплення грибами у соцмережах та цікавилася отруйними грибами на платформі iNaturalist.

Друзям жінка розповідала, що навіть сушила гриби, аби потім непомітно додавати їх до їжі своїм дітям.

“Я додавала порошок із грибів у спагетті, лазанью, рагу й навіть у брауні. Хотіла, щоб вони їли більше овочів”, – казала Ерін.

Мотив залишається загадкою

Захист наполягав, що отруєння було нещасним випадком і що у Паттерсон не було жодного мотиву вбивати родичів колишнього.

Прокуратура навпаки стверджувала, що все було ретельно сплановано.

Хоча Ерін запевняла, що любила свекрів і не хотіла їм зла, слідство знайшло повідомлення, в яких вона називала чоловіка “дармоїдом”, а його родину – нестерпною.

“Я спустошена, я любила їх”, – казала Ерін у суді.

Та попри всі докази й версії, справжні мотиви отруєння залишаються загадкою. // УП. Життя