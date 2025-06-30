«Наказали стріляти всіх»: російський полонений зізнався у злочинах на Сумщині (відео)

Українські військові показали відео з допитом чергового російського військовослужбовця, якого взяли у полон на території Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Полоненому росіянину 30 років, його звати Ілля Талтаєв і він родом з Кемеровської області. До війни він працював на Іркутському авіаційному заводі. Під час служби в армії РФ він був рядовим 2-ї штурмової роти, 106-ї повітряно-десантної дивізії 51-го полку.

За його словами, рішення долучитися до лав окупантської армії були з “ідеологічних міркувань”. Росіянина було захоплено у полон у Сумській області.

“У перший день отримав поранення в перестрілці, потім сидів у бліндажі на рації. У нашій групі було 4 людини, але один майже відразу загинув…Поранених було багато та вбитих. Було багато втрати через міномети та FPV-дрони”, – розповів полонений.

Окупант розповів, що під час перебування на фронті дуже не вистачало води, також були проблеми з їжею.

“Цього разу загинула майже вся рота. Я знаю, що один поранений потрапив в полон, то він сказав, що більше звідти ніхто не вийшов”, – сказав окупант.

Вже у полоні йому було надано медичну допомогу від українських військових.

“По телевізору завжди говорять, що українці знущаються. Але зі мною поводяться добре… А від мого командування була команда в полон не брати і стріляти”, – розповідає полонений росіянин.