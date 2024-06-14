Наказував вбивати мирних мешканців Київщини – судитимуть командира роти російських окупантів

За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 64 окремої мотострілецької бригади збройних сил рф за фактом порушеннях законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що під час окупації села Липівка Бучанського району, виконуючи наказ обвинуваченого, його підлеглі військовослужбовці з вогнепальної зброї вистрілили у цивільного чоловіка похилого віку. У той час він просто перебував на подвір’ї власного домоволодіння і не становив для них жодної загрози.

Через заборону окупантів для цивільного населення вільно пересуватись по населеному пункту, чоловік не зміг отримати кваліфіковану медичну допомогу і помер.

Згодом окупанти з танку розстріляли його будинок, знаючи, що в ньому знаходився поранений. Потерпілий згорів разом із будівлею.

Досудове розслідування здійснювалось Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Київська обласна прокуратура