Накладено арешт на майно та корпоративні права підприємства російських бізнесменів на суму майже ₴30 млн.

Такі заходи запроваджені з метою унеможливлення виведення коштів до держави-агресора, які можуть використовуватися для підтримки окупаційної армії та інших незаконних збройних формувань.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області та слідчі обласної поліції, бенефіціарними власниками підприємства, яке займається видобуванням корисних копалин на території Кіровоградської області, є громадяни російської федерації. Вони здійснюють реалізацію копалин товариствам невизнаної придністровської молдавської республіки та росії.

З метою унеможливлення відчуження майна у зв’язку із запровадженими санкціями та виведення коштів за межі України у межах кримінального провадження за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на майно та корпоративні права підприємства вартістю майже 30 млн грн було накладено арешт.

Триває досудове розслідування.

Національна поліція України