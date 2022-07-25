Накладено арешт на майно та корпоративні права білоруського підприємства на суму понад ₴112 млн.

Про це повідомили у ДСР Нацполіції сьогодні, 25 липня.

У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України), оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції встановили підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин рб.

Основний вид діяльності даного субʼєкта господарювання – виготовлення вимірювальних приладів, інструментів для дослідження та навігації.

З метою унеможливлення відчуження майна та проведення будь-яких інших операцій Київський районний суд міста Харкова наклав арешт на білоруську частку корпоративних прав підприємства та нерухомість площею понад 20 000 м. кв. вартістю понад 82 млн. грн, які вже передано до АРМА. Також накладено арешт на вилучене в ході обшуку майно на загальну суму понад 30 млн грн.

Загальна вартість арештованих активів понад 112 млн. грн. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України