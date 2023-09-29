Накладено арешт на реалізовану по заниженій вартості будівлю столичного банку «Хрещатик»
За клопотанням прокурора Київської міської прокуратури ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на офісну будівлю по вул. Прорізній, площею 7, 5 тис. кв. м., яка є активом ПАТ «КБ «Хрещатик».
Як встановила прокуратура, будівлю було реалізовано з порушенням встановленої законодавством процедури та за заниженою вартістю, внаслідок чого державі спричинено збитки на 161 млн грн.
В межах кримінального провадження, розпочатого за цим фактом, прокуратура раніше повідомила про підозру уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – ліквідатору ПАТ «КБ «Хрещатик» у завданні збитків фінустанові через продаж майна за заниженою вартістю (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України).
Слідство триває.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУНП у м. Києві, оперативного супроводження Департаменту кібербезпеки НП України.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet