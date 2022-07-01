Накладено арешт на російські корпорації на ₴4,5 млрд.: встановлено 9 підприємств, які належали холдинговим компаніям країни-агресора

Активи корпорацій могли використовуватись у підривній діяльності проти України.

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження за фактами диверсії та ведення агресивної війни.

У ході досудового розслідування правоохоронці виявили активи російських корпорацій на понад 4,5 млрд гривень, зокрема в офшорах, які могли використовуватись у підривній діяльності проти України.

Наразі накладено арешт на майно та корпоративні права дев’яти українських підприємств, а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки. Фірми належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС».

Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 113 (Диверсія) та ч. 1 ст. 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України, триває.

Розслідування здійснюється слідчими слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України