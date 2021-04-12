Накладено арешт на українське судно, яке порушило порядок в’їзду та виїзду з окупованого Криму

За клопотанням прокуратури АР Крим та міста Севастополя та Головного управління СБУ в АР Крим Херсонським міським судом накладено арешт на українське судно «РОМАНС 1», яке порушило порядок в’їзду та виїзду з окупованого півострова.

За даними слідства, екіпаж судна після окупації півострова, достовірно знаючи, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, у жовтні 2017 року здійснив незаконний захід до закритих портів «Ялта» та «Сімферополь».

Захід суден до закритих морських портів на території окупованого півострова кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

Прокуратура автономії здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, порушення чинних на транспорті правил, державної зради та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Офіс Генпрокурора