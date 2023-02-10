Накладено арешт на залізну руду російського виробництва на мільйон доларів

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За результатами проведення системних заходів з розшуку та арешту активів, що належать рф та рб, правоохоронці завадили вивезенню до третіх країн майже 2,5 тисячі тонн руди. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління обласної поліції виявили приховану сировину на одній із залізничних станцій Одеської залізниці.

Дана продукція належить групі компаній російського олігарха, наближеного до військово-політичної верхівки держави-агресора. Щоб приховати реального отримувача майже 2,5 тисячі тонн сировини планували переправити морським транспортом до третіх країн для збуту та її подальшої поставки до рф. Сировину було вилучено у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

8 лютого за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури на майже 2,5 тисячі тонн руди накладено арешт. За попередніми підрахунками вартість арештованого майна становить майже мільйон доларів США. Вирішується питання про його передачу в управління до АРМА.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України