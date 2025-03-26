Налагодили механізм розкрадання ₴22 млн. – підозрюється директор та головний бухгалтер філії «Укрзалізниці»

За процесуального керівництва прокурів Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозри директору та головному бухгалтеру філії одного з підприємств АТ «Укрзалізниця».

Їм інкриміновано розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

У ході розслідування є обґрунтована підозра вважати, що директор філії спільно з головним бухгалтером весною 2022 року налагодили протиправний механізм розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця». Вони протиправно нараховували доплати до основної заробітної плати працівникам підприємства.

Так, правлінням АТ «Укрзалізниця» в березні 2022 року прийнято рішення на період дії правового режиму воєнного стану в Україні обмежити нарахування премій, одноразових заохочень та інших додаткових виплат працівникам, окрім тих, які безпосередньо зайняті на роботах, пов’язаних з рухом поїздів, забезпеченням безпеки руху, забезпеченням безперебійної роботи компанії, мережевого зв’язку, налаштування баз даних, обслуговування програмного забезпечення та автоматизованих систем управління товариства.

Незважаючи на це рішення директор та головний бухгалтер філії, з метою розкрадання коштів підприємства, без проведення засідань комісії з оплати праці, які, згідно нормативних актів АТ «Укрзалізниця», є обов’язковими, щомісячно вносили до первинних бухгалтерських документів відомості про нарахування працівникам філії, які не були зайняті на роботах, пов’язаних з забезпеченням безперебійної роботи залізниці, доплат до основної заробітної плати. У подальшому частину таких коштів службові особи звертали на власну користь.

Внаслідок протиправних дій посадовців за два роки працівникам філії, які не мали право на отримання таких доплат, виплачено більш ніж 22 млн грн.

За таке правопорушення директору та головному бухгалтеру загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, оперативний супровід – УСР у Вінницькій області, СБУ у Вінницькій області, ГУ «І» ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури