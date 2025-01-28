Налагодили наркотрафік до Київського СІЗО та тероризували його утриманців: затримано організовану транснаціональну злочинну групу

Організували злочинну діяльність двоє братів за підтримки «вора в законі», що утримувався свого часу у слідчому ізоляторі. Як спільників вони залучили «смотрящих» в установі та жителів столиці. Сімом фігурантам повідомлені підозри, п’ятьох з них затримано та взято під варту.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіція встановили, що налагодили наркотрафік до слідчого ізолятора двоє братів, які свого часу утримувалися в установі та отримали кримінальні статуси. Як спільників залучили заарештованих, двох киян та іноземця. Працювали під «дахом» «вора в законі».

Відповідно до сформованих у СІЗО замовлень учасники угруповання купували наркотики й психотропи та перекидали через паркан. Утриманці ізолятора забирали пакунки та розповсюджували у стінах слідчого ізолятора. Частина злочинного заробітку розподілялася між всіма учасниками, решта йшла на поповнення так званого «общака».

Крім того, займалися вимаганням коштів з арештованих за «спокійні умови» перебування в установі. Так, до прикладу, побили одного з утриманців та погрожували йому вбивством, аби той сплатив їм 2000 доларів. Потерпілий перерахував ділкам 80 000 гривень від необхідної суми.

Правоохоронці спільно працівниками оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор» провели обшуки в камерах та за місцями проживання фігурантів. Вилучено гроші, наркотики, чорнові записи.

Двох братів затримали у процесуальному порядку. На підставі зібраних доказів слідчі Нацполіції повідомили сімом учасникам злочинної групи про підозру. Серед них четверо – суб’єкти підвищеного злочинного впливу – мають «статуси» у кримінальному середовищі. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності їхні дії кваліфіковані:

– ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу у слідчих ізоляторах),

– ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

– ч. 1, 3, 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів),

– ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Нині п’ятьом підозрюваним обрані запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Максимальне покарання, яке може загрожувати за скоєне, до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Заходи з викриття проводилися за сприяння керівництва ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України