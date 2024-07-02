Налагодили злочинну схему розповсюдження психотропів – у столиці викрили групу наркозбувачів

Троє наркоторговців, серед яких двоє чоловіків та жінка, зберігали та збували амфетамін та МДМА на території столиці. Загальна сума вилучених під час обшуків заборонених речовин становить близько 400 тисяч гривень.

Слідчі Дніпровського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрили трьох зловмисників, які зберігали та розповсюджували психотропні речовини.

Правоохоронці встановили, що до складу групи входили раніше судимі уродженці Києва та Черкаської області 1991, 1993 та 1995 років народження – двоє чоловіків та жінка, які збували психотропи у столиці під час особистих зустрічей.

Усіх учасників угруповання затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідчих дій поліцейські вилучили фольговані контейнери з амфетаміном, МДМА, прекурсори, мобільні телефони, банківські картки та електронні ваги. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку складає близько 400 тисяч гривень.

Слідчі повідомили членам наркоугруповання про підозру, залежно від участі у злочинній діяльності, за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах),

– ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах),

– ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення психотропних речовин або їх аналогів).

За вчинене зловмисникам загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна. За клопотанням слідчих, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва