Налоговая милиция в поисках «испарившегося» подсолнечного масла вторые сутки проводит обыски на николаевском терминале

В пятницу, 31 июля, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области продолжают проводить обыски на территории предприятия «Термінал-Укрхарчозбутсировина».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец компании, экс-депутат Николаевского областного совета Дмитрий Фалько.

Стоит отметить, что следственные действия, которые начались еще 30 июля утром, проводились в том числе и ночью, и продолжились уже 31 июля.

«17 человек + 4 понятых. Обустраиваются на ночлег. Юрий Кормишкин, у нас есть шанс побить ваш рекорд», – написал 30 июля вечером Фалько в комментариях к своей публикации в Facebook, имея ввиду обыски, которые накануне налоговая милиция около полутора суток проводила в офисе компании «ПАЕК».

Судя по комментарию Фалько, обыски продолжались и по состоянию на 13:00 31 июля.

«Должен отметить, что в этот раз обыски проводятся более квалифицировано. Хотя тоже не без ошибок, порой нелепых. Работа терминала не блокируется. Приёмка груза не остановлена. В отличие от аграрного предприятия ПАЕК, куда пришли в разгар уборочной, на масличном рынке сейчас межсезонье. Поэтому грузов поступает немного: 1-1,5 тысяч тонн в сутки. Несмотря на то, что коллектив постоянно отвлекается на обыскивающих, мы с текущей работой справляемся», – написал Фалько.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве «испарилось» подсолнечное масло стоимостью в ₴60 миллионов, арестом которого хвастались СБУ и налоговая милиция.

Речь идет о 3,2 тысячах тонн подсолнечного масла, принадлежащих компании ООО «Снаппер». Руководство николаевской налоговой милиции в лице Виталия Заитова, и руководство УСБУ в Николаевской области в лице Виталия Герсака отрапортовали о том, что не допустили незаконный экспорт подсолнечного масла на 60 миллионов гривен и сообщили об аресте этого масла.

Спустя два месяца выяснилось, что арестованное подсолнечное масло исчезло. Вместе с тем, в компании «Термінал-Укрхарчозбутсировина», где должно было храниться изъятое масло, проверяющим от налоговой заявили, что его там никогда и не было. Ранее на территории этой компании уже проводили обыски.

В компании заявили, что следователи, которые проводили тогда обыски, никакое подсолнечное масло не изымали, более того, даже не проводили описания либо осмотра товара и ничего на ответственное хранение не передавали.

Судя из информации в решении суда, по версии сотрудников управления налоговой милиции Николаевской области, арестованное ранее подсолнечное масло, якобы, было продано после наложения ареста. Вместе с тем, представители МП «Терминал-УХЗС» заявляют, что никакого подсолнечного масла на момент проведения обысков налоговой милицией и не было. // Преступности.НЕТ