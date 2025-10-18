Наловили риби на ₴3 млн. у Чорнобильській зоні: на Київщині повідомили про підозру браконьєрам

Двоє чоловіків здійснювали незаконний промисловий вилов риби на водному плесі Київського водосховища в межах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. За скоєне їм загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці задокументували незаконну діяльність браконьєрів.

Правоохоронці встановили, що 47 та 59-річні працівники одного зі спеціалізованих приватних підприємств, пересуваючись акваторією Київського водосховища за допомогою човна та не увімкнувши GPS-трекер, проникли до зони відчуження. Не маючи на те відповідного дозволу, зловмисники виставили 17 рибальських сіток з жилки, зв’язаних між собою в одну лаву.

В подальшому, фігуранти залучили до реалізації свого злочинного задуму 27-річного чоловіка, який не був обізнаний в протиправності здійснюваних ними дій. Разом вони дістали з води завчасно встановлені заборонені знаряддя лову вже зі свіжовиловленими водними біоресурсами різних видів. Надалі чоловіки завантажили улов до автомобіля, маючи намір перемістити рибу за межі зони радіаційного забруднення з метою її подальшого збуту.

Загальний розмір шкоди, заподіяний природно-заповідному фонду незаконним видобутком водних біоресурсів з природного середовища, складає понад 3 мільйони гривень.

Слідчі Чорнобильського відділення поліції, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, повідомили двом зловмисникам про підозру за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України) та замаху на переміщення за межі зони відчуження, без надання передбаченого законом дозволу та проведення дозиметричного контролю, риби, з метою її збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 267-1 Кримінального кодексу України).

Поліція Київської області