Намагалась відібрати в знайомої ₴40 тис., скоїла грабіж, крадіжку та шахрайство – до 6 років ув’язнення засуджено рецидивістку

Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 42-річної жінки, яка намагалась відібрати в знайомої 40 тис грн, скоїла грабіж, крадіжку та шахрайство.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачена, яка має багате кримінальне минуле, 12 січня 2022 року перебувала в квартирі знайомих у м. Глухів.

У цей час туди також прийшла іще одна жінка. Обвинувачена знала, що всі свої заощадження потерпіла завжди носила із собою, відтак намагалась викрасти із її сумки гроші. Однак потерпіла вчасно помітила це, між жінками виникла бійка, під час якої 40 тис. грн, які були в сумці, випали на підлогу. Доки власниця готівки збирала свої заощадження, обвинувачена встигла забрати 7 тис. грн та втекти з місця події. Більш того обвинувачена також відповідала суді за крадіжку цінних речей з будинку знайомого, а також шахрайське заволодіння мобільним телефоном, який вона взяла в товариша під приводом зателефонувати та не повернула.

За вироком суду обвинувачену визнано винною в інкримінованих злочинах та засуджено до 6 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15/ч.2 ст. 186, ч. 2 ст. 186 та ч. 4 ст. 185 КК України). На вирок суду жінка чекала за гратами.

Сумська обласна прокуратура