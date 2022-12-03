Намагалися ввезти продукцію на ₴9 млн.: на Волині заблоковано канал контрабанди

Серед товарів – мобільні телефони, сонячні батареї, системи доступу до супутникового інтернету «Старлінк», одяг.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції на системній основі проводять комплексні заходи з викриття злочинних схем імпорту товарів та осіб, причетних до їх організації. Під час проведення таких заходів оперативники отримали інформацію, що через пункт пропуску контрабандою ввозиться електронна та комп’ютерна техніка. За результатами її відпрацювання встановили, що на початку грудня за сприяння службовців митниці буде ввозитися партія товару, вантаж прямуватиме з Польщі та перетинатиме кордон на одному з пунктів пропуску Волинської області.

З метою блокування злочинної схеми та контрабандного ввезення товару співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління Національної поліції України, Департаменту внутрішньої безпеки Держмитслужби та Офісу Генерального прокурора провели невідкладні слідчі дії на території пункту пропуску. У багажному відділенні авто виявили та вилучили мобільні телефони, сонячні батареї, установки «Старлінк», одяг. Зловмисники надали недостовірну інформацію щодо вантажу та ввезли на територію країни продукцію без сплати обов’язкових митних платежів. За попередніми даними, вартість імпортованих товарів сягає 9 млн грн, а сума несплачених митних платежів – 2 млн грн.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України