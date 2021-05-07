Намагався вбити поліцейського та спричинив три ДТП: водію-правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі

6 травня у місті Вишневе, на всім відомому переїзді, працівник групи реагування патрульної поліції Бучанського РУП зафіксував порушення правил дорожнього руху водієм автівки NISSAN. Чоловік порушив правило проїзду перехрестя.

Як усі «завжди поспішаючі нахаби», повернув з крайньої правої смуги ліворуч, тим самим, як він думав, залишивши «у дурнях» увесь лівий ряд, який стояв у черзі.

Коли працівник поліції звернувся до водія для складання адмінпротоколу, той спочатку не реагував, а потім спробував втекти і здійснив наїзд на працівника поліції. В результаті спричинив ще три ДТП. Пошкодження отримали легковик, кросовер Mazda та мотоцикл.

Правопорушник від освідування відмовився і, мабуть, розраховував отримати тільки адміністративний протокол. Втім, слідчий іншої думки.

Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Нині правопорушнику інкримінують ст. 348 ККУ — вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Тепер зловимиснику загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або навіть довічне ув’язнення.

Сподіваюсь, за рішенням суду буде в’язниця і надовго…

На щастя, працівник поліції залишився живим, втім, це черговий приклад, коли забезпечення безпеки дорожнього руху і правопорядку могло вартувати життя поліцейському.

Зараз наш співробітник на лікарняному, як у нас кажуть тимчасово «не в строю». Фізичні травми вилікує, а от психологічне відчуття смертельної загрози від водіїв з неадекватною поведінкою буде переслідувати все життя.

Чекаємо, що хтось з «диванних», завжди невдоволених, всезнаючих і всевміючих «фахівців» зможе поповнити лави Національної поліції і заступити на службу замість цього поліцейського. Хоча не вірю, це ж реально небезпечно.)

Будь що, ми продовжуємо служити і захищати!

Андрій Нєбитов, Поліція Київської області