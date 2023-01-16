Наніс більше 20 ударів ногами по голові: у Києві затримали чоловіка за вбивство перехожого

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У ході сварки зловмисник до смерті побив на вулиці незнайомця та втік. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Закревського між рядами ринку лежить чоловік у крові. За вказаною адресою негайно виїхали лікарі, слідчо-оперативні групи головного та Деснянського управлінь поліції, а також співробітники карного розшуку для з’ясування усіх обставин події.

наніс більше 20 ударів ногами по голові: у києві оперативники затримали чоловіка за вбивство перехожого

Як розповів виконуючий обов’язки начальника кримінальної поліції Деснянського управління поліції Денис Телятник, прибувши на місце події, правоохоронці задокументували всі наявні сліди злочину, а судово-медичний експерт попередньо встановив, що потерпілий помер від численних ударів по голові та тулубу близько опівночі:

«З’ясувалось, що жертвою нападу став чоловік, 1983 року народження, під час конфлікту з невідомим. За злагодженої роботи оперативних підрозділів та аналітиків столичного главку ми виявили свідка події, а згодом встановили й можливого нападника. Нам фігурант розповів, що після сварки з товаришем він зустрів незнайомого чоловіка на вулиці, тож розлючений наніс потерпілому більше двадцяти ударів ногами».

Правопорушника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженець Кіровоградської області 1992 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

«Слідчий Деснянського управління поліції за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва повідомив затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство та готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва

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