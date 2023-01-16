Наніс більше 20 ударів ногами по голові: у Києві затримали чоловіка за вбивство перехожого

У ході сварки зловмисник до смерті побив на вулиці незнайомця та втік. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Закревського між рядами ринку лежить чоловік у крові. За вказаною адресою негайно виїхали лікарі, слідчо-оперативні групи головного та Деснянського управлінь поліції, а також співробітники карного розшуку для з’ясування усіх обставин події.

Як розповів виконуючий обов’язки начальника кримінальної поліції Деснянського управління поліції Денис Телятник, прибувши на місце події, правоохоронці задокументували всі наявні сліди злочину, а судово-медичний експерт попередньо встановив, що потерпілий помер від численних ударів по голові та тулубу близько опівночі:

«З’ясувалось, що жертвою нападу став чоловік, 1983 року народження, під час конфлікту з невідомим. За злагодженої роботи оперативних підрозділів та аналітиків столичного главку ми виявили свідка події, а згодом встановили й можливого нападника. Нам фігурант розповів, що після сварки з товаришем він зустрів незнайомого чоловіка на вулиці, тож розлючений наніс потерпілому більше двадцяти ударів ногами».

Правопорушника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженець Кіровоградської області 1992 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

«Слідчий Деснянського управління поліції за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва повідомив затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство та готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва