Наніс матері десятки смертельних ножових поранень, вбив знайому та здійснив крадіжку – 15 років ув’язнення отримав житель Берегова

Закарпатська обласна прокуратура в апеляційному суді відстояла покарання у виді 15 років ув’язнення для мешканця Берегова. Його засуджено за вбивство двох осіб та крадіжку (ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України).

Події трапилися в Берегові протягом 2018 року. Прокуратура довела, що в липні закарпатець накинувся на жінку, яка йшла вулицею, та завдав кілька ударів ножем по тілу. Після отриманих поранень вона змогла пройти ще близько 400 м, після чого впала й померла на місці. Вже в суді чоловік пояснив, що до цього бачив потерпілу в місті та мав з нею суперечку, тож таким чином він відповів на образи в його бік.

У листопаді того ж року берегівчанин, перебуваючи на місцевому ринку, викрав сумку однієї з продавчинь із грошима та особистими речами. А ще за місяць вчинив повторне вбивство, цього разу – власної матері. Під впливом наркотиків він завдав жінці 27 ножових поранень у різні частини тіла. Того ж дня чоловіка затримали та згодом помістили під варту.

За скоєне у вересні минулого року Виноградівський районний суд виніс закарпатцеві вирок – 15 років за ґратами. Його залишено без змін і після розгляду провадження судом апеляційної інстанції. Рішення щодо цього вже набуло законної сили.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури