Наніс співмешканці близько 150 ударів – до 12 років за ґратами за вбивство засуджено сумчанина

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Суми вироком суду чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та зберіганні наркотичного засобу (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України). Його засуджено до 12 років позбавлення волі

Прокурор у суді довів, що у травні 2021 між цивільним подружжям на побутовому ґрунті після спільного вживання алкогольних напоїв виникла сварка, під час якої чоловік жорстоко побив дружину.

Почувши крики, сусіди викликали поліцію, однак, прибувши на місце події, правоохоронці виявили жінку вже без ознак життя. У цей час її співмешканець вживав наркотичний засіб «канабіс». Під час обшуку в квартирі виявлено ще чотири пакунки з наркотиками.

Відповідно до висновку експертів, потерпілій було нанесено близько 150 ударів. У суді засуджений визнав, що бив дружину, однак запевняв, що наміру позбавляти її життя в нього не було.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Сумським районного управління поліції Головного управління Нацполції.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури