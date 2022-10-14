Наніс знайомому ушкодження несумісні з життям – до 8 років позбавлення волі засуджено буковинця

підтримала обвинувачення стосовно жителя Чернівецького району, яка наніс громадянину тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України). Чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.

Встановлено, що у серпні цього року, 37-річний буковинець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті неприязних відносин, почав з’ясовувати сосунки зі своїм сусідом.

Чоловік наніс потерпілому численні удари в голову та інші частини тіла. Громадянина було госпіталізовано до медичного закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Його смерть настала внаслідок набряку головного мозку.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура