Напад на дівчину в Оболонському районі столиці – поліцейські встановили та затримали фігуранта

Наразі чоловік дає показання слідчим. Його дії кваліфіковані за статтею 296 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, інформацію про вчинення неправомірних дій та насильство відносно киянки працівники поліції виявили у соціальних мережах. Правоохоронці зв’язались з потерпілою та запросили її до Оболонського управління поліції, де вона надала свідчення щодо обставин події, а за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження.

Поліцейські з’ясували , що у підземному переході на території Оболонського району столиці до потерпілої почали чіплятись чоловіки. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Дівчина зафіксувала зухвалі дії порушників на телефон.

Поліцейські, за допомоги аналітиків кримінального аналізу у взаємодії зі співробітниками СБУ розшукали одного з порушників, ним виявися місцевий мешканець, 1950 року народження. Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає позбавленням волі, строком до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Києва