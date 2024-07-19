Напад на поліцейського і стрілянина в Одесі — учасники інциденту знаходяться у відділі поліції
Зараз на місце події скеровані додаткові наряди поліції на чолі з керівництвом ВП №2 Одеського райуправління поліції № 1.
Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих: група осіб намагалася завадити поліцейським.
Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. Відповідно патрульний поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря.
На місце події скеровані додаткові наряди поліції. Усі учасники інциденту перебувають наразі у відділі поліції. Проводиться перевірка.
Відділ комунікації поліції ОдещиниTweet