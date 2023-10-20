напад на військовослужбовця у центрі столиці: правоохоронці розшукують зловмисників

Потерпілого з місця події госпіталізували до медичного закладу з ножовим пораненням грудної клітини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора, близько 22.00 години, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Назарівській виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням. Медики негайно госпіталізували потерпілого. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення.

Задля розкриття злочину до розшуку причетних осіб задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують ймовірних свідків.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Якщо ви стали свідком даного кримінального правопорушення зателефонуйте на спецлінію 102 або до чергової частини Шевченківського управління поліції за номером (044) 486-03-06.

Відділ комунікації поліції Києва