Нападника на сім’ю пенсіонерів на Херсонщині засуджено до 7 років і 6 місяців

ня Херсонської обласної прокуратури судом винесено вирок мешканцю м. Нова Каховка за вчинення розбійного нападу, поєднаного із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я потерпілого (ч. 3 ст. 187 КК України). Його засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що чоловік у 2018 році вчинив розбійний напад на сім’ю пенсіонерів.

Проникнувши через вікно до житла потерпілих, нападник вимагав віддати цінності та кошти. З цією метою він залякував та бив подружжя.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури