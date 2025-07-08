Напали із пневматичними пістолетами на чоловіка: в Одесі двом підліткам повідомили про підозру в хуліганстві

Фігуранти спричинили потерпілому тілесні ушкодження. За скоєне хлопцям загрожує позбавлення волі.

Подія сталася наприкінці червня вдень. За даними слідства, троє підлітків, двоє з яких були із пневматичними пістолетами, цілеспрямовано прийшли в парк, щоб знайти безхатька і познущатися з нього.

В одному із закутків вони зустріли чоловіка, який, на їхню думку, їм підходив, і стали словесно ображати незнайомця. 30-річний місцевий житель пішов геть, а підлітки почали стріляти в нього з пістолетів. Той, що був без зброї, збив потерпілого з ніг та побив руками й ногами.

Правопорушники втекли, коли втрутилися перехожі. Громадяни викликали поліцію та «швидку». Потерпілого з побоями, численними кульовими пораненнями кінцівок та плеча доставили до лікарні, де йому була надана медична допомога.

Поліцейські того ж дня розшукали двох правопорушників 14 та 16 років. Пневматичні пістолети, які, зі слів хлопців, вони придбали через інтернет, слідчі вилучили в якості речових доказів.

«Ми зібрали достатню доказову базу та повідомили фігурантам про підозру в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Згідно з санкцією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження третього правопорушника», – розповіла слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Олена Шевченко.

Ступінь тяжкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень будуть встановлювати судово-медичні експерти. Слідство триває. Всі обставини встановлюються.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється ювенальним прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1