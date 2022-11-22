Напередодні похорону дружини житель Вінниччини поранив сусідку ножем

20 листопада в Барській територіальній громаді 49-річний чоловік наніс ножове поранення сусідці напередодні похорону своєї дружини. Потерпіла госпіталізована до лікарні. За такий злочин правопорушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як розповів начальник слідчого відділення Відділу поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції Сергій Пелих, близько 01.30 до поліції надійшло повідомлення від очевидців про ножове поранення 34-річної жінки. Затриманий та потерпіла разом готувались до процесу поховання, під час якого у них виник конфлікт, в результаті чого жінка отримала ножове поранення в область живота.

Чоловік затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Знаряддя злочину вилучено. Потерпіла прооперована та перебуває у лікарні.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області