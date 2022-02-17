Направлено до суду обвинувальний акт за фактом заволодінні коштами Запорізької міськради

Директорка підприємства, яке здійснювало реконструкцію зовнішнього освітлення на вулицях міста, вдвічі завищила обсяг робіт з метою заволодіння частиною виділених з бюджету коштів.

Слідчим Запорізького районного управління поліції під оперативним супроводженням відділу захисту інтересів суспільства і держави було завершено досудове розслідування кримінальних проваджень за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) та ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Їх фігурантка — директорка приватного підприємства 1980 року народження. Досудовим розслідування встановлено, що у 2017 році цим підприємством, проводилися роботи з ремонту та реконструкції мереж зовнішнього освітлення по вулиці Істоміна. Замовником виступала Запорізька міська рада, а вартість здійснених робіт складала понад 3 мільйони гривень.

З метою заволодіння частиною виділених коштів, директорка внесла недостовірні дані до акту виконаних робіт. Вона завищила їх обсяг більш ніж в 2 рази від фактичного. Внаслідок незаконної оборудки, керівниця підприємства-підрядчика незаконно заволоділа коштами місцевого бюджету на суму близько 273 тисячі гривень.

15 лютого слідчим за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно підозрюваної, за фактом службового підроблення за ч.1 ст.366 та заволодіння коштами місцевого бюджету у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України. За санкцією останньої статті, жінці загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області