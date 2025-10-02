Направлено до суду вже третю справу щодо оборудок із землею колишнього голови Геокадастру Хмельниччини

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо ексочільника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. Обвинувальний акт скеровано до суду.

У ході слідства вдалося повернути незаконно передані 64 га землі у власність територіальної громади.

Це вже третє кримінальне провадження, у якому судитимуть колишнього посадовця. Цього разу йдеться про землі неподалік села Захаровець Хмельницького району. За розпорядженням чиновника близько 30 підставних осіб отримали ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 64 га.

Вартість незаконно виданих земель становить майже 3,7 млн грн. Вони належали Черноострівській об’єднаній територіальній громаді, а значна їх частина перебувала у користуванні аграрного ліцею.

За матеріалами ДБР суд ухвалив рішення про відчуження та повернення ділянок на баланс громади.

Експосадовець обвинувачується за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, що колишній очільник Держгеокадастру у Хмельницькій області є фігурантом ще кількох розслідувань. У суді вже слухається справа щодо оборудки із землями Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району.

А в жовтні минулого року до суду передано справу за фактом видачі 70 га в межах Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району.

При цьому, у липні 2025 року працівники ДБР повідомили йому про підозру за фактом ще однією земельної оборудки. Досудове розслідування у цій справі триває.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Офіс Генерального прокурора