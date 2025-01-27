Нарахували фіктивним працівникам ₴4,2 млн. зарплати – судитимуть працівників Одеського медзакладу

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника та 6 працівників підстанції екстреної медичної допомоги КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської облради.

Їм інкриміновано внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що керівник однієї з підстанцій екстреної медичної допомоги розробив злочинну схему із заволодіння бюджетними коштами, виділеними для виплати заробітної плати працівникам медустанови. До «бізнес-плану» посадовець залучив підлеглих – старшого фельдшера, фельдшерів та лікарів.

Так, обвинувачені систематично вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, вказуючи, що медпрацівники виконували свої обов’язки, хоча взагалі не з’являлися на роботі. Нарахована їм заробітна плата у подальшому розподілялася між учасниками схеми.

У такий спосіб з листопада 2019 року по лютий 2024 року зловмисники заволоділи бюджетними коштами на суму понад 4,2 млн гривень.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УСР в Одеській області ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури