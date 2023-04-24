Нарахування незаконних виплат: відсторонено від посади в. о. головного бухгалтера сумського коледжу

За клопотанням слідчого та прокурора Окружної прокуратури міста Суми виконувачку обов’язків головного бухгалтера одного з сумських коледжів, яка підозрюється у зловживанні службовим становищем, рішенням суду відсторонено від посади на два місяці (ч. 2 ст. 364 КК України).

Нагадуємо, керівник закладу фахової передвищої освіти 25 лютого 2022 року видала наказ про призупинення освітнього процесу та режиму праці в умовах воєнного стану. При цьому в березні та квітні 2022 року в. о. головного бухгалтера за вказівкою керівниці закладу нарахувала собі та 11 працівникам коледжу, в тому числі й директорці, виплати, які не передбачені чинним законодавством.

Згідно висновку судового експерта, сума зайво нарахованих та виплачених грошових коштів внаслідок протиправних дій директорки коледжу складає 368 тис. 194 грн.

До цього 9 березня 2023 року повідомлено про підозру директорці цього коледжу за фактом зловживання службовим становищем, що призвело до протиправного нарахування і виплату собі та працівникам заробітної плати та премій (ч. 2 ст. 364 КК України). На даний час її також відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура