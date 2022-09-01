Нардеп та екс-поліцейський з «батальону Монако» наживаються на українських підакцизних товарах

Напередодні повномасштабного вторгнення російських загарбників нардеп Ігор Абрамович та екс-поліцейський Сергій Вязьмікін втекли в Монако, а тепер звідти “кришують” побори з українських виробників підакцизних товарів — спирту, горілки та тютюну. Про це пише видання Antikor.ua.

Абрамович – народний депутат від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, а Вязьмікін – колишній в.о. начальника департаменту захисту економіки Нацполіції, уродженець нині окупованої Нової Каховки. Нещодавно журналісти УП зафільмували їх обох під час пробіжки в Ніцці , на Лазурному узбережжі Франції.

За даними видання, схему поборів нібито організували Абрамович та колишній заступник начальника НПУ за міністра МВС Авакова Ігор Купранець, а Сергій Вязьмікін – його довірена особа. Перед початком війни вони нібито «пообіцяли людям із ОП кругленький дохід у доларах». До схеми залучили й в.о. голови ДФС України Тетяну Кирієнко. Привід для поборів, по даним видання, оформляє начальник департаменту контролю за підакцизними товарами ДФС Олександр Ярмоленко, виписуючи виробникам порушення на папері. Ті, хто не погодився платити, прикривають виробництво», — зазначають у виданні Antikor.ua .

В розлідуванні зазначається, що після втечі Абрамовича та Вязьмікіна на південь Франції схема продовжила існувати. За їх відсутності побори з виробників спирту, горілки та тютюну нібито збирають колишні співробітники НПУ Руслан Марчук та Євген Коваль. Контроль з боку ДФС здійснює в.о. заступник голови служби Євген Сокур.

«Схетатозники, що вкрай обнагліли, обирають ще й американських інвесторів, які випускають тютюнову продукцію в селі Гоща, Рівненської області. Мабуть, так вони дякують партнерам зі США за те, що вони допомагають деокупувати їхні рідні міста, постачаючи сучасне озброєння. Судячи з апетиту вимагачів, якщо не припинити побори, Україна втратить контроль над підакцизними товарами. А прибутки від продажу алкоголю та тютюну перекочують до кишень монаківських біженців», — резюмують журналісти видання.