Нардепка звернулася до СБУ щодо блогерки Алхім. Після цього їй стали погрожувати

Народна депутатка від партії “Голос” Наталія Піпа подала депутатське звернення до СБУ та Нацполіції з приводу висловлювань блогерки Анни Алхім. Після цього їй почали телефонувати з погрозами.

Джерело: Наталія Піпа/Facebook.

Нардепка пригадала, що Алхім знімає відео під російську музику, а до початку повномасштабного вторгнення називала очільника Кремля Володимира Путіна “красунчиком”.

“Все це не просто огидно, а й має ознаки порушення низки законів України. Подала депутатське звернення до Служби безпеки України та Національної поліції України через загрозу національної безпеки. Вимагаю розслідування, надання правової оцінки та негайної жорсткої реакції”, – написала Піпа.

Також вона звернулася до батьків підлітків і закликала їх перевірити на кого підписані їх діти.

Незадовго після цього народна обраниця повідомила, що їй стали надходити дзвінки з погрозами.

“Щойно депутатське звернення щодо Анни Ахлім було зареєстроване, почалися дзвінки із погрозами. А після публікації допису телефон буквально червоний від дзвінків та повідомлень із невідомих номерів”, – розповіла депутатка.

До слова, ветеран російсько-української війни Олександр Будько на позивний “Терен” також звернувся до СБУ й Офісу генпрокурора з заявою про вчинення кримінального правопорушення блогеркою Анною Алхім.

Незадовго до цього блогерка із Дніпра Анна Алхім вкотре опинилася у центрі скандалу. Цього разу через зневажливу реакцію щодо прохання заспівати українську пісню під час вечірки в блогерки Стасі Макєєвої. Українські ветерани нагадали Алхім усі її зневажливі висловлювання щодо культури та мови під час повномасштабної війни.