Нардепу-«слузі» Задорожньому, якого підозрюють у вимаганні хабаря, обрали запобіжний захід

Народному депутату України Миколі Задорожньому Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень. Його підозрюють у вимаганні хабаря за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.

Про це повідомляє САП: “Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 028 000 грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків”.

15 липня САП та НАБУ повідомили про підозру народному депутату від партії “Слуга народу” Миколі Задорожньому за вимагання хабаря в розмірі 3,4 млн грн за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.

Депутата того ж дня виключили з партії, також його виключать зі складу комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. // УП