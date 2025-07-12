Нардепи з «ЄС» і «Голосу» виступили на підтримку Шабуніна та звинуватили ДБР у політичній розправі

Народні депутати з партій “Європейська Солідарність” та “Голос” виступили із заявами на підтримку голови “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна після обшуків у його будинку. У фракціях розцінили дії Державного бюро розслідувань як політично вмотивовану атаку на критика влади.

Джерело: Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Ярослав Железняк.

Народні депутати з партій “Європейська Солідарність” та “Голос” виступили із заявами на підтримку голови “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна після обшуків у його будинку. У фракціях розцінили дії Державного бюро розслідувань як політично вмотивовану атаку на критика влади.

П’ятий президент України, лідер “ЄС” Петро Порошенко назвав обшуки у Віталія Шабуніна одним з елементів, який загрожує європейському вибору України. Він назвав обшуки в антикорупціонера проявом “тотального наступу влади та найнятої нею портновської судово-правоохоронної мафії на антикорупційні органи з метою прикрити тих, хто заробляє на війні”.

“Це частина одного великого процесу. Як і зрив призначення нового очільника БЕБ, і феєричний законопроєкт слуг про амністію усім, хто здійснив злочини на оборонних закупівлях… Але це, на жаль, і частина процесу побудови в Україні авторитарного режиму, що є загрозою нашому європейському вибору”, – наголосив Порошенко.

Нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко заявила, що ДБР перетворилося на інструмент розправ із політично невигідними особами – активістами, опозицією, журналістами. За її словами, обшуки у військовослужбовця ЗСУ Шабуніна є частиною кампанії залякування та спробою змусити мовчати тих, хто критикує Офіс президента та вказує на корупційні ризики.

“Це ще одна ганебна справа, яка має на меті лише одне – помста за критику влади. Ми не завжди погоджувались із позицією Віталія, але зараз відбувається відверта політична розправа”, – написала Геращенко. Вона також закликала до негайного перезавантаження ДБР, відставки його керівника та ухвалення закону про заборону позасудових обшуків.

Схожу позицію висловила фракція “Голосу”. За словами нардепа Ярослава Железняка, обшуки відбуваються без відповідного рішення суду, що суперечить українському законодавству. У “Голосі” переконані, що в цій справі ДБР діє як політичний інструмент тиску.

“Такі дії є неприпустимими для демократичної країни. Використання силовиків для тиску на опонентів влади набуває системного характеру. І це особливо небезпечно на фоні спроб РФ розколоти українське суспільство та підірвати довіру до країни з боку ЄС”, – зазначив Ярослав Юрчишин.

Обидві фракції вимагають негайних пояснень влади щодо ситуації навколо тиску на Шабуніна та гарантій, що правоохоронні органи не будуть використані для політичних переслідувань.

Про що йдеться:

Сьогодні у помешканні голови правління Центру Протидії Корупції та громадського активіста Віталія Шабуніна слідчі Державного бюро розслідувань провели обшук: вилучили техніку дружини Шабуніна, а також планшет і телефони його дітей.

У ЦПК заявили, що причина слідчих дій – кримінальне провадження, пов’язане з колишнім командиром Шабуніна Віктором Юшком і відрядженнями Віталія в НАЗК. У Центрі впевнені – це чергова хвиля тиску через публічну критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака.

У ДБР відкинули такі звинувачення, наголосивши, що їхні обшуки не повʼязані з професійною діяльністю Шабуніна: “За даними слідства, [Віталій Шабунін – прим.ред.] систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України”.

У Центрі протидії корупції заявили, що з Віталієм Шабунінимим немає зв’язку. Де він перебуває зараз – його колегам не відомо. У ЦПК припускають, що антикорупціонера затримали і найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід. Вони звернулися до слідчих із проханням “припинити порушувати права Віталія” та повідомити його рідним і адвокатам місцеперебування затриманого. // Букви