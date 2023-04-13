«Наркоаграрій» вирощував коноплю у саморобних теплицях в будинках – вилучено майже 800 кущів

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова викрито та повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом незаконного посіву та вирощення рослин коноплі (ч. 2 ст. 310 КК України).

За даними слідства, в одному із сіл Пустомитівського району підозрюваний у власному будинку облаштував саморобну теплицю для посіву та вирощення коноплі.

Для цього він встановив систему вентиляції, освітлення та автоматичний полив насаджень. Після чого посадив в горшки насіння, доглядав та обробляв рослини. Таким чином виростив майже 500 кущів коноплі.

Однак, підозрюваний на цьому не зупинився і в іншому селі Львівського району, в будинку, який належить його дружині, теж облаштував спеціальні приміщення для вирощення заборонених рослин. В них він створив штучний сприятливий мікроклімат і засіяв та виростив ще майже 300 кущів коноплі.

Загальна кількість вирощених насаджень становить близько 800 кущів.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КК України.

Слідчі дії тривають, призначено ряд експертиз.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури