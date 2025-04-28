Наркобізнес з мільйонними прибутками: на Чернігівщині затримано п’ятьох учасників міжрегіонального організованого злочинного угруповання

В ході масштабної спецоперації у Чернігівській, Хмельницькій та Чернівецькій областях слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини спільно зі співробітниками СБУ в Чернігівській області затримали п’ятьох підозрюваних та припинили діяльність розгалуженого каналу збуту наркотиків і психотропних речовин. Щомісячний прибуток наркоділків сягав понад 2 мільйони гривень. В ході обшуків поліцейські вилучили кілограмові партії наркотиків і десятки вже готових до поширення «закладок».

Затриманню передувала кропітка робота правоохоронців з документування злочинної діяльності наркоділків.

У ході досудового розслідування слідчі поліції Чернігівщини за оперативного супроводу СБУ та під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури встановили механізм функціонування міжрегіонального каналу розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Правоохоронці встановили, що до складу організованої злочинної групи увійшли п’ятеро молодих людей віком від 19 до 23 років – мешканці Кам’янця-Подільського на Хмельниччині, а також Чернігова та Чернівців і області.

Фігуранти спільно налагодили діяльність Телеграм-каналу зі збуту наркотиків та психотропів. Постачання протизаконного «товару» члени ОЗГ здійснювали шляхом поштового пересилання, з подальшим розкладанням «закладок» та «майстер-кладів». Зберігали та фасували наркотики і психотропні речовини фігуранти в орендованих квартирах, які періодично змінювали.

Загалом в період з моменту отримання інформації про функціонування ОЗГ правоохоронці задокументували понад 20 епізодів злочинної діяльності фігурантів – незаконного придбання, зберігання, фасування та збуту канабісу, амфетаміну і солей «Alfa PVP».

Поліцейські за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД поліції Чернігівщини затримали двох мешканців м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області під час спроби відправки ними замовникам чергової партії наркотичних засобів та психотропних речовин для їх подальшого збуту. Також було затримано їхніх спільників – двох на Буковині та одного в Чернігові.

У приміщеннях, що використовувалися зловмисниками, правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків. Під час цих слідчих дій у членів угруповання загалом виявлено та вилучено близько двох кілограмів наркотиків та психотропів, у тому числі лише солей «Alfa PVP» – понад 1500 грамів. Також поліцейські вилучили декілька електронних вагів з нашаруванням речовини, безліч пакувального матеріалу, специфічні засоби кріплення «закладок», мобільні телефони та банківські картки, інші речові докази.

Все вилучене направлено на проведення експертних досліджень. Зловмисники затримані та поміщені під варту.

Слідчі поліції Чернігівщини за погодженням з Чернігівською обласною прокуратурою оголосили всім п’ятьом фігурантам підозри у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинених повторно в особливо великих розмірах (ч. 1, 2, 3 статті 307 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області