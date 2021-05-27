Наркодилер пропонував поліцейському Кіровоградщини щомісячну «данину» за «кришування»

Мешканця Кіровоградської області поліція викрила на розповсюдженні амфетаміну в Олександрії. Аби безперешкодно продовжувати вести наркобізнес, він запропонував посадовцю поліції щомісячну суму «відкупних». Чоловікові готується вручення підозри за підкуп службової особи.

До Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся заступник начальника Олександрійського районного відділу поліції Кіровоградщини. Поліцейський повідомив, що 48-річний місцевий мешканець пропонує йому хабар.

Встановлено, що зловмисник налагодив в Олександрії схему збуту психотропної речовини – амфетаміну. За непритягнення до кримінальної відповідальності та невжиття заходів документування злочинних дій у майбутньому він пообіцяв посадовцю поліції щомісячну «винагороду» – 500 доларів США.

За матеріалами УДВБ НПУ слідчі ГУНП в Кіровоградській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали чоловіка під час передачі поліцейському обіцяної щомісячної винагороди. Предмет злочину вилучено.

Хабародавця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому готується вручення підозри. Чоловікові доведеться відповідати за збут наркотиків та за підкуп службової особи.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України