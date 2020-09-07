Наркотики и случайный свидетель: Николаевская полиция раскрыла двойное убийство в Варваровке

Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Варваровке.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

Как известно, 6 сентября в Николаеве в микрорайоне Варваровка найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. У двоих умерших эксперты обнаружили травмы головы и другие телесные повреждения. Известно, что 58-летнего мужчину нашли мертвым на берегу реки местные жители, после этого труп в его доме обнаружили уже полицейские. Вторым пострадавшим был знакомый мужчины возрастом 59 лет. По словам соседей, оба николаевца вели антисоциальный образ жизни.

В Департаменте сообщили, что по установленной информации оба пострадавших уроженцы Грузии — граждане Украины, ранее неоднократно судимые, проживали вместе.

Благодаря проведенной высокопрофессиональной оперативной работе, сотрудники уголовного розыска ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками Центрального отдела полиции подозреваемый в убийстве установлен и задержан.

56-летний уроженец Николаевской области в содеянном сознался. Как оказалось, злоумышленник лишил жизни первого мужчину во время внезапно возникшего конфликта.

«Второму мужчине не повезло знать, куда ушел его товарищ», – говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия. Орудия убийств изъяты. Подозреваемому вскоре будет избрана мера пресечения.

В отделе коммуникации Нацполиции уточнили, что задержанный был неоднократно судим за сбыт наркотиков. Преступник в ходе конфликта с одним из погибших из-за метадона забил его до смерти во время встречи, и оттащил тело на берег реки. Второго мужчину, как ненужного свидетеля преступления, злоумышленник избил ломом и задушил проволокой, чтобы тот не рассказал все полиции.

Оперативники задержали его по соседству с домом пострадавших. Известно, что также злоумышленник похитил мобильный телефон у жертвы, который правоохранители изъяли

Следователи Следственного управления сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 1, 6 части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса «Умышленное убийство двух или более лиц» и частью 4 статьи 187 УК «Разбой», и проводят расследование. Санкция тяжелой статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. // Преступности.НЕТ