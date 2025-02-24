Наркоторговець вийшов з колонії та знову взявся за старе: його засудили до 6 років ув’язнення із конфіскацією майна
За публічного обвинувачення Мукачівської окружної прокуратури місцевого жителя засудили до 6 років ув’язнення за незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).
Закарпатець, повернувшись із виправної колонії, де відбував покарання за аналогічний злочин, знову взявся за протиправну діяльність.
Протягом травня-червня правоохоронці задокументували кілька фактів збуту обвинуваченим метамфетаміну та канабісу. Зустрічався з покупцями чоловік у Мукачеві, збуваючи за готівку згортки із забороненими речовинами. Під час однієї з таких зустрічей його і затримали.
Свою вину у скоєному чоловік визнав. Крім того, суд ухвалив рішення конфіскувати у громадянина усе належне йому майно, крім житла.
Набрання вироком законної сили очікується, до того часу мукачівець і надалі перебуватиме під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратуриTweet