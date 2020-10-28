Нарубали ялин у лісі на на суму понад 98 тис. грн: прокуратура скерувала в суд обвинувальний акт

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо майстра лісу ДП «Воловецьке ЛГ».

Під час досудового розслідування встановлено, що він, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, допустив на ввіреній йому ділянці лісу незаконну порубку 29 ялин. Унаслідок цього державі було завдано понад 98 тисяч гривень збитків. Зауважимо, що порубку здійснили за 600 м від помешкання чоловіка.

Йому пред’явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові. Процесуальне керівництво забезпечували прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури