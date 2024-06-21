Наруга над могилами військовослужбовців: слідчі столичної поліції оголосили затриманій про підозру

Вирішується питання щодо обрання правопорушниці запобіжного заходу. Санкція інкримінуємої статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора охоронець урочища «Аскольдова могила» звернувся до правоохоронців щодо хуліганських дій невідомої особи. Згідно із повідомленням, невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – пошкодила портрети, потрощила лампадки та позривала квіти.

У ході розшукових заходів поліцейські оперативно розшукали та затримали 60-річну правопорушницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«За результатами зібраних у ході досудового розслідування доказів, ми оголосили затриманій про підозру за частиною третьою статті 297 Кримінального кодексу України – це наруга над могилою, вчинена з хуліганських спонукань. В межах розпочатого кримінального провадження призначено всі необхідні експертизи та наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу» – розповідає начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Відділ комунікації поліції Києва