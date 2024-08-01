«Наші гроші»: для відбудови «Охмадиту» обрали одну з найдорожчих тендерних пропозицій

Запорізька фірма запропонувала провести роботи за 307 млн гривень. Крім неї, дорожчу вартість пропонували лише дві компанії.

Для відбудови пошкодженого росіянами корпусу дитячої лікарні “Охматдит” обрали одну з найдорожчих тендерних пропозицій. ТОВ “Буд-технолоджі”, яку “Благодійний фонд «Охматдит»” обрав переможцем закупівлі, запропонувала виконати роботи за 307 млн гривень, пишуть “Наші гроші”.

Десять інших учасників тендеру пропонували виконати роботи за менші кошти – від 42 млн до 286 млн гривень. Але замовник не вів із ними перемовин.

“Аналіз «Наших грошей» показав, що з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт”, – йдеться у матеріалі.

“Охматдит” наголошував, що ця закупівля не є класичним тендером. Це приватний конкурс, а кошти на ремонт використовуватимуть благодійні.

За даними журналістів, робоча група замовника провела з фіналістами конкурсу онлайн-зустрічі. Це були пропозиції на 220 млн гривень, на 307 млн і на 310. Переможцем обрали пропозицію на 307 млн.

Пропозицію на 310 млн відкинули через скандальну репутацію власника компанії, а найдешевша пропозиція отримала відмову “через невідомі підозри щодо її податкових документів”.

Замовник доручив фірмі “Столична правова фундація” провести перевірку доброчесності “Буд-технолоджі” і обрав її переможцем, хоча, на думку журналістів, з вказанням у документації опису робіт не все добре.

Зокрема, ТОВ вказала оренду лише такої будівельної техніки: автокран “Камаз”, MAN з маніпулятором та Екскаватор JCB. Жоден з цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки.

За інформацією журналістів, ТОВ “Буд-технолоджі” – запорізька фірма, що раніше не брала участі в державних тендерах. Її власником вказаний Василь Кобизь.