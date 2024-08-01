«Наші гроші»: для відбудови «Охмадиту» обрали одну з найдорожчих тендерних пропозицій
Запорізька фірма запропонувала провести роботи за 307 млн гривень. Крім неї, дорожчу вартість пропонували лише дві компанії.
Для відбудови пошкодженого росіянами корпусу дитячої лікарні “Охматдит” обрали одну з найдорожчих тендерних пропозицій. ТОВ “Буд-технолоджі”, яку “Благодійний фонд «Охматдит»” обрав переможцем закупівлі, запропонувала виконати роботи за 307 млн гривень, пишуть “Наші гроші”.
Десять інших учасників тендеру пропонували виконати роботи за менші кошти – від 42 млн до 286 млн гривень. Але замовник не вів із ними перемовин.
“Аналіз «Наших грошей» показав, що з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт”, – йдеться у матеріалі.
“Охматдит” наголошував, що ця закупівля не є класичним тендером. Це приватний конкурс, а кошти на ремонт використовуватимуть благодійні.
За даними журналістів, робоча група замовника провела з фіналістами конкурсу онлайн-зустрічі. Це були пропозиції на 220 млн гривень, на 307 млн і на 310. Переможцем обрали пропозицію на 307 млн.
Пропозицію на 310 млн відкинули через скандальну репутацію власника компанії, а найдешевша пропозиція отримала відмову “через невідомі підозри щодо її податкових документів”.
Замовник доручив фірмі “Столична правова фундація” провести перевірку доброчесності “Буд-технолоджі” і обрав її переможцем, хоча, на думку журналістів, з вказанням у документації опису робіт не все добре.
Зокрема, ТОВ вказала оренду лише такої будівельної техніки: автокран “Камаз”, MAN з маніпулятором та Екскаватор JCB. Жоден з цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки.
За інформацією журналістів, ТОВ “Буд-технолоджі” – запорізька фірма, що раніше не брала участі в державних тендерах. Її власником вказаний Василь Кобизь.
- Дитяча лікарня “Охматдит” зазнала серйозних руйнувань під час удару Росії 8 липня. Російська ракета зробила непридатним до використання корпус, а також знищила унікальне обладнання. Унаслідок удару загинули двоє дорослих, дитина, яка лікувалася в “Охматдиті”, померла в іншій лікарні. Корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, який найбільше постраждав від удару російської ракети по “Охматдиту”, відновленню не підлягає. Старий хірургічний корпус, скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. Там вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджено два хірургічні й два соматичні, реанімаційне та хірургічне відділення. Замість них збудують один новий сучасний корпус.
- На відбудову “Охматдиту” збирали кошти. Благодійні внески робили великі компанії та окремо громадяни.