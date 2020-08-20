Насильник напал на женщину в лифте столичного дома

В Оболонском районе Киева мужчина совершил попытку изнасилования, однако женщина смогла отбиться.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Выяснилось, что нападение произошло вечером 17 августа на Минском массиве.

Около 19:30 женщина зашла в кабину лифта многоэтажного дома по ул. Петра Калнышевского (Майорова), а за ней последовал мужчина. Там он набросился на нее и попытался изнасиловать, однако довести преступление до «логического конца» мужчина не смог – жертва оказала сопротивление.

После этого женщина обратилась в полицию, а спустя полчаса наряд задержал подозреваемого.

Им оказался местный житель, ему 48 лет. По информации источника OBOZREVATEL, подозреваемый в попытке изнасилования «был отпущен под обязательство».